Страны ЭКОВАС заявили о готовности начать «скорейшее» вторжение в Нигер

Президент Кот-д-Ивуара Алассан Уаттара по итогам состоявшегося в четверг, 10 августа, в столице Нигерии городе Абуджа экстренного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявил, что Сообщество поддержало скорейшее начало операции по военному вторжению в Нигер, – сообщает французское агентство AFP.

Согласно сообщению агентства, президент Кот-д-Ивуара сказал: «Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств ЭКОВАС начать операцию как можно скорее. Кот-д-Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1100 человек. Также в операции примут участие Нигерия, Бенин и другие страны».

«Мятежники могут принять решение уйти завтра утром, и военной интервенции не будет, все зависит от них. Мы же полны решимости вернуть полномочия президенту Базуму», – заявил также Алассан Уаттара.

Абуджа, Иван Бабурин

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