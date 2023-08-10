Департамент госбезопасности Литвы жалуется на белорусских коллег

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы в четверг, 10 августа, заявил, что белорусские начали действовать крайне агрессивно, пытаясь склонить к сотрудничеству литовцев прямо на границе, – сообщает национальное радио и телевидение Литвы LRT.

В сообщении, распространенном литовской госбезопасностью говорится: «Граждане Литвы, которые едут в Белоруссию, подвергаются допросам на пограничных пунктах, их принуждают к сотрудничеству с белорусскими спецслужбами путем шантажа и психологического давления. При собеседованиях сотрудники спецслужб Белоруссии собирают информацию о политических пристрастиях и местах работы граждан Литвы, пытаются установить их связи с сотрудниками пограничных, правоохранительных и разведывательных органов».

«Литовцам запрещали въезд в Белоруссию после того, как они были уличены в поддержке Украины и осуждении российской агрессии. При этом им говорили, что запрет на въезд в Беларусь может быть снят, если они согласятся сотрудничать с белорусскими спецслужбами», – сообщили в Департаменте государственной безопасности Литвы.

Со своей стороны, МИД Литвы выпустил предупреждение с рекомендацией с «по возможности избегать поездок, как в Белоруссию, так и в Россию, потому что большинство выявленных случаев шпионажа связаны с лицами, которые были завербованы во время посещения этих стран».

Вильнюс, Иван Бабурин

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