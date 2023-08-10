США отказались от смягчения антитегеранских санкций даже после освобождения осужденных в Иране американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики в четверг, 10 августа, заявил, что Соединенные Штаты смягчать санкции против Ирана не намерены даже после освобождения Тегераном пяти американских заключенных, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Блинкен сказал: «Позвольте мне разъяснить – в любом случае, при любых обстоятельствах Иран смягчения санкций не получит».

Ранее в четверг, РИА новости сообщило, что в постпредстве Ирана при ООН подтвердили, что в рамках сделки Вашингтон и Тегеран договорились о взаимном освобождении заключенных – по пять с каждой стороны».

Вашингтон, Иван Бабурин

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