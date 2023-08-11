Кадыров заявил, что России переговоры не нужны

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 11 августа, комментируя обсуждения различными странами ситуацию на Украине, заявил, что Россия не из числа тех стран, кому нужны переговоры.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Представители разных стран все громче обсуждают тему переговоров по поводу ситуации на Украине. Самые инициативные из них предлагают конкретный план мирного урегулирования конфликта. Однако я в корне с этим не согласен. Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время. При этом ошибочно полагают, что это может помочь киевскому режиму переломить ход специальной военной операции».

«Мы выигрываем по всем фронтам – как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», – добавил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»