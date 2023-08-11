США ввели санкции против Авена, Фридмана и РСПП

Министерство финансов США в пятницу, 11 августа, ввело санкции против бывщих членов совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В документе, опубликованном на сайт американского минфина, говорится: «Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новый раунд санкций в отношении видных представителей российской финансовой элиты, а также российской бизнес-ассоциации (Российского союза промышленников и предпринимателей (прим.ред.). В число четырех лиц, на которых сегодня нацелены санкции, входят Петр Олегович Авен, Михаил Маратович Фридман, Герман Борисович Хан и Алексей Викторович Кузьмичев, все из которых входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа Групп».

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, комментируя рестрикции, наложенные на российских бизнесменов, сказал: «Российские элиты должны избавиться от иллюзии, что они могут вести бизнес в обычном режиме, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция продолжит привлекать к ответственности тех, кто допустил неоправданное и неспровоцированное вторжение в Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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