Польша начала тренировки на «Патриотах»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 11 августа, заявил, что Вооруженные силы (Войско Польское) на одной из авиабаз страны начали учения с использованием американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в социальной сети X (экс-Twitter) Блащак написал: «На территории 32-й базы тактической авиации проводятся учения SOCHACZEW23 с использованием батарей Patriot и впервые с системой боевого управления IBCS. Учения затрагивают интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны».

Варшава, Иван Бабурин

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