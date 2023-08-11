МИД РФ: По Германии бродит вирус шпиономании

Посольство России в Берлине в пятницу, 11 августа, заявило, что вирус шпиономании в Германии поразил представителей СМИ и политический истеблишмент страны.

В комментарии, распространенном российским посольством в Берлине, говорится: «Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ. Особое внимание приковано к деятельности российских дипломатов, за каждым из которых в воспалённом воображении видится глубоко законспирированный шпион и вредитель. Они денно и нощно трудятся над дестабилизацией общественного порядка и дискредитацией германской демократии: подслушивают и подглядывают за политиками и парламентариями, способствуют росту антиправительственных настроений, вербуют агентов, укрепляют радикальные силы, участвуют в подготовке переворотов, распространяют дезинформацию и пропаганду, координируют хакерские атаки и т.д.».

«Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают», – отметили российские дипломаты.

Москва, Иван Бабурин

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