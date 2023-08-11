Британия подготовила тысячу украинских диверсантов

Министерство обороны Великобритании в пятницу, 11 августа, сообщило, что около тысячи украинских военных успешно прошли шестимесячные курсы по подготовке морских диверсионных групп, – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства Соединенного королевства, министр обороны Бен Уоллес сказал: «По программе «Интерфлекс» британские инструкторы подготовили около тысячи украинцев. Как новобранцев, так профессиональных военных из разных родов войск. Эта учебная программа, проводимая элитными британскими коммандос, поможет Украине создать свои собственные морские силы и расширить свои возможности для действий в морской среде».

«В ходе обучения упор делался на обучение малых мобильных групп на плавсредствах, включая операции десантирования в дневных и ночных условиях. Помимо подготовки к морским диверсионным операциям, проводилось обучение работе с английскими легкими противотанковыми средствами (NLAW) и зенитными ракетами Stinger. Украинскую армию учили использовать минометы и беспилотники для разведки, а также минно-взрывному делу, включая разрушение оборонительных укреплений», – сообщили в британском минобороны и добавили: «Помимо военной подготовки, оказывалась пастырская помощь, духовная поддержка и моральное руководство».

Лондон, Иван Бабурин

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