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NewDayNews.ru

Пятница, 11 августа 2023, 21:09 мск

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Москва запросила открытое заседание Совбеза ООН из-за роста поставок Украине западных вооружений

Фото: un.org

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 11 августа, заявил, что Москва на 17 августа запросила открытое заседание Совбеза ООН в связи с поставками Украине западного оружия.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа. Встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 Мск). Трансляция заседания будет вестись в телеграм-канале постпредства».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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