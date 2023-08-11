МИД РФ: Киев сосредоточился на терроризме из-за неудач в «контрнаступлении»

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Украина из-за неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на террористических атаках против российских гражданских объектов, – сообщает в пятницу, 11 августа, египетский телеканал Al-Qahera News.

В интервью телеканалу, российский дипломат сказал: «Сейчас Украина терпит поражение на поле боя в своем контрнаступлении. Это понятно. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России… Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм».

Отметим, что ранее сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что «около тысячи украинских военных под руководством британских инструкторов успешно прошли шестимесячные курсы по подготовке морских диверсионных групп по программе «Интерфлекс».

Лондон, Иван Бабурин

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