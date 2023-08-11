США заявили о готовности обучать украинцев летать на F-16, если у Европы не получится

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 11 августа, заявил, что при возникновении сложностей у Европы обучать на своей территории управлению истребителями F-16украинских пилотов, США будут готовы эту миссию взять на себя, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Наши европейские союзники прилагают все усилия для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Но если возможности европейских союзников Киева будут исчерпаны, то мы определенно сможем проводить тренировки украинцев на территории Соединенных Штатов».
«Истребители F-16 рассматриваются США в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева», – добавил Кирби.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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