В Конгресс США внесена резолюция об импичменте Джо Байдена

Член палаты представителей, республиканец Грег Стюби заявил, что в пятницу, 11 августа, внес в конгресс СЩА резолюцию об объявлении импичмента президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, обвиняя его по четырем статьям, – сообщают СМИ.

В сообщении, которое Грег Стюби разместил на своем сайте, в частности, говорится: «Давно пора объявить импичмент Джо Байдену! Он подорвал целостность своего офиса, навлек дурную славу на президентство, предал доверие к себе, как президенту. …Преступная семья Байденов лично извлекла выгоду из правительственных должностей Джо с помощью взяточничества, угроз и мошенничества. Нельзя позволить Джо Байдену продолжать сидеть в Белом доме, продавая нашу страну».

Кроме обращения, член Палаты представителей разместил статьи, по которым он обвиняет президента США и, в связи с которыми он требует его импичмента.

«Статья «Злоупотребление властью: взяточничество, вымогательство по закону Хоббса и мошенничество с честными услугами». Байден был вовлечен в бизнес членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев.

Статья «Воспрепятствование осуществлению правосудия» – Согласно показаниям осведомителей Налогового управления США, участники кампании Байдена вступили в неправомерный сговор с должностными лицами Министерства юстиции (DOJ) с целью неправомерного вмешательства в расследование налоговых преступлений, предположительно совершенных Хантером Байденом.

Статья «Мошенничество». Джеймс Байден вербовал «инвесторов» для деловых начинаний, которые в конечном счете провалились. Есть основания предполагать, что эти инвестиционные возможности были проданы инвесторам на основе ложных и мошеннических заявлений и обещаний. Доступ к Джо Байдену и указания на то, что Джо Байден поддерживал эти схемы, были использованы для привлечения инвесторов к этим схемам.

Статья «Финансовое участие в торговле наркотиками и проституции» – Джо Байден и Хантер Байден имеют долгую историю взаимосвязанных финансов. В период с 2010 по 2019 год тысячи долларов из средств семьи Байден были потрачены на незаконные операции с наркотиками и проституцию».

Вашингтон, Иван Бабурин

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