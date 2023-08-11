В Вильнюсе расстроились из-за отказа Тайваня строить «чиповый» завод в Литве

Вице-спикер Сейма (парламент) Литвы Йонас Ярутис в пятницу, 11 августа, заявил, что Вильнюс не стал воротами в Европу для тайваньских полупроводников, так как Тайбэй, решил построить «чиповый» завод в Дрездене, – сообщает Sputnik Литва.

На своей странице в одной из соцсетей Ярутис написал: «Огромные тайваньские инвестиции пойдут не в Литву, а в Германию... Тайваньский чиповый гигант TSMC построит завод в Дрездене. Хотя нынешние правящие Сейма с большим энтузиазмом разрешили открытому в Литве представительству взять название Тайвань вместо Тайбэя, как в других странах мира, Литва так и не стала воротами в Европу для тайваньской передовой полупроводниковой продукции».

«Вместо обещанных выгод на миллионы евро республика имеет миллиардные убытки, потому что литовский бизнес очень серьезно пострадал от конфликта с Китаем. Вот такая «политика ценностей» правящего большинства Сейма – потерянные миллиарды литовского бизнеса и не созданные рабочие места с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул литовский политик.

Следует напомнить, что в декабре 2021 года Литва решила наладить отношения с Тайванем и открыла у себя его представительство, несмотря на протесты Китая.

«Вильнюс своими действиями нарушает принцип «одного Китая» и вмешивается во внутренние дела Пекина», – заявил тогда представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Вильнюс, Иван Бабурин

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