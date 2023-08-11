Заведующий кафедрой городских боевых действий в Институте современной войны Джон Спенсер в пятницу, 11 августа, заявил, что Украина мобилизовала для участия в конфликте с Россией больше людей, чем США имеет солдат в своих рядах, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (Экс-Twitter) Спенсер, в частности, написал: «Украине пришлось мобилизовать больше войск (более 700 тысяч, вероятно, 1 миллион), чем все вооруженные силы США, на которые мы тратим более 800 миллиардов долларов в год, чтобы быть готовыми защищать США и наши национальные интересы. …Запад не дал того, что обещал, и, что более важно, не дал даже части того, что нужно Украине».

«Жалуются по поводу суммы, обещанной Вашингтоном Украине, в размере 40 миллиардов долларов. Для сравнения, Америка тратила 1 миллиард долларов в день на размещение менее 260 000 солдат в Ираке и Афганистане», – отметил американский зав.кафедрой городских боевых действий.

Отметим, что ранее сегодня немецкое издание Die Welt написало, что «Евросоюз поставил Украине 223,8 тысяч артиллерийских снарядов из миллиона, обещанного в марте».

Вашингтон, Иван Бабурин

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