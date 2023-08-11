Антонов: Антироссийскими санкциями США пытаются сгладить критику своей политики

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередные антироссийские санкции, введенные США против РСПП и ряда российских бизнесменов в пятницу, 11 августа, назвал их попытками американской администрации сгладить нарастающее недовольство политикой внутри собственной страны.

В заявлении российского дипломата, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства России в США, говорится: «Видим в этом (санкциях, – прим.ред.) попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда».

«Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», – добавил Антонов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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