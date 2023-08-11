Конгрессмены США заявили Байдену, что американцы устали от финансирования войны на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон и еще 11 законодателей в пятницу, 11 августа, заявили президенту США, что американцы «устали спонсировать бесконечную прокси-войну» на Украине, – сообщают СМИ.

В соцсети X (Экс-Twitter) Уоррен Дэвидсон написал: «Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний запрос на пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины».

В письме на имя Байдена 12 американских конгрессменов потребовали от президента США отозвать запрос о помощи Украине на $24 млрд., так как «затребованные суммы превышают установленный исполнительной властью лимит, и грозят остановкой деятельности правительства, поскольку нарушают договоренности о пределе госдолга».

Вашингтон, Иван Бабурин

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