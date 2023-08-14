В США призвали Киев забыть о Крыме ради окончания конфликта с Россией

Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего завершения конфликта с Россией. Об этом заявил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в интервью телеканалу РБК.

«Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме», – пояснил эксперт, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению Люттвака, Киев не сможет вернуть Крым после завершения конфликта с Россией, но может сохранить свою независимость, а также способность самостоятельно принимать решения, например, о вступлении в НАТО.

«Выбор за Украиной», – подчеркнул Люттвак.

Как отметил консультант Госдепартамента, Запад может принудить Украину к мирному урегулированию, прекратив оказывать помощь киевскому режиму. Также санкции в отношении России могут быть использованы для тех же целей, указал он.

Люттвак при этом предложил следующий сценарий разрешения конфликта: «Решение должно быть простым: прекращение огня, тысячи экспертов для контроля за плебисцитами (в новых российских регионах – прим. ред.), сами плебисциты, и затем все возвращаются домой».

Москва, Наталья Петрова

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