США дополнительно выделили Киеву вооружений на 200 миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 14 августа, заявил, что Соединенные Штаты выделили Киеву очередной транш оружия и военной техники на сумму $200 млн, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Госдепом за подписью Блинкена, говорится: «Пакет оценивается в $200 млн. Он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования».

Вашингтон, Иван Бабурин

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