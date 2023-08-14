Глава германского минфина поддержал поставки Киеву дальнобойных ракет

Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Сергеем Марченко в Киеве в понедельник, 14 августа, заявил, что поддерживает поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, – сообщают украинские СМИ

Отвечая на вопрос о поставках Украине, Линднер ракет Taurus сказал: «Применяется обычная процедура, и Германия обсудит со своими союзниками, что необходимо и что возможно. Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь, как и я лично, то я надеюсь, что этот вопрос скоро, очень скоро прояснится».

«Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии как на международном, так и на двустороннем уровне. Германия на различные направления поддержки Украины уже мобилизовала 22 миллиарда евро. На следующие несколько лет мы уже твердо запланировали дальнейшую поддержку Украины при планировании нашего бюджета», – сказал в Киеве глава германского минфина.

Киев, Иван Бабурин

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