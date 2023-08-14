Кабинет министров Моладвской республики в понедельник, 14 августа, единогласно выступил за переименование Приднестровья в «приднестровский регион» с маленькой буквы, – сообщает Sputnik-Молдавия.

Как сообщает агентство, теперь молдавскому парламенту нужно будет внести изменения в ряд нормативных актов, в том числе в закон «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)».

Предложение поменять название Приднестровье на термин «приднестровский регион» с маленькой буквы для обозначения территорий, неподконтрольных властям Кишинева, внес вице-премьер Моладвии по вопросам реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.

Кишинев, Иван Бабурин

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