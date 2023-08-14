Варшава дала понять Киеву, что у Польши есть свои интересы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что важнейшая обязанность польской власти – это защита интересов Республики, а не Украины, – сообщает в понедельник, 14 августа, польское государственное информационное агентство PAP.

Комментируя заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Варшава, даже вопреки решению Еврокомиссии, не согласится снять блокаду на импорт украинского зерна в Польшу после 15 сентября, Дуда сказал: «Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину. Но наша самая важная обязанность – стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами».

«Иногда нужно им (украинцам, – прим. ред.) нужно сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и имеем свои обязательства перед польским обществом», – подчеркнул польский президент.

Варшава, Иван Бабурин

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