Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в ходе встречи с помощником генсека ООН по вопросам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америк Мирославом Йенчей заявил о необходимости полной денацификации Украины, а также о закрепления за ней внеблокового и демилитаризованного статуса, – сообщили в понедельник, 14 августа, в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомтства говорится: «Михаил Галузин довел до Мирослава Йенчи принципиальные подходы России к урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее. Была отмечена необходимость прекращения поставок западного оружия Киеву, закрепления нейтрального, внеблокового, демилитаризованного статуса Украины и ее полной денацификации».

«К руководству ООН вновь обращен призыв строго придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности, зафиксированных в статье 100 Устава всемирной Организации», – подчеркнули в российском МИДе.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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