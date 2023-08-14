Берлин пообещал Киеву ежегодно платить по пять миллиардов евро

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в понедельник, 14 августа, на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским коллегой Сергеем Марченко заявил, что правительство Германии будет выплачивать Украине по €5 млрд военной помощи ежегодно до 2027 года, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления перед журналистами глава германского минфина сказал: «Правительство ФРГ включило поддержку Украины, в том числе военную помощь, в планировании бюджета до 2027 года. Планируемые €5 млрд военной помощи – это двусторонняя помощь. Помимо этого, Германия делает различные финансовые взносы в ЕС, оказывает поддержку в гуманитарной сфере Украины. Я надеюсь, что наша поддержка будет сосредоточена на восстановлении экономики и социальном развитии, а не на нынешних военных действиях».

«Правительство уже согласовало это несколько недель назад, и я не сомневаюсь, что это также будет поддержано нашим парламентом в ближайшие месяцы», – отметил Линднер.

Киев, Иван Бабурин

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