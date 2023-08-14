В ответ на угрозы Тель-Авива «вернуть Ливан в каменный век», «Хезболла» пообещала сделать с Израилем то же самое

Генеральный секретарь шиитской организации «Хезболла» шейх Хасан Насралла в понедельник, 14 августа, по случаю годовщины победы во Второй Ливанской войне 2006 года заявил, что в ответ на угрозы министра обороны Израиля Йоава Галанта «вернуть Ливан в каменный век», заявил, что с Израилем может случиться то же самое, – сообщают израильские СМИ.

Во время выступления перед своими сторонниками, показывая на карту Израиля, шейх Насралла сказал: «Мы не отрицаем, что Израиль, имея мощную авиацию, поддержку американской армии, действительно может отправить Ливан в каменный век. И в этом нет ничего нового. Но, вот объекты, которые могут стать целями: гражданские и военные аэропорты, базы военно-воздушных и военно-морских сил, электростанции, станции по очистке воды, центральные узлы связи и инфраструктурные объекты. В этот список могут быть включены нефтеперерабатывающие заводы и хранилище аммиака, заводы в Димоне».

«Системы противовоздушной обороны Израиля могут перехватить часть ракет, но если ракет будет много, то часть из целей будет поражена. И «Хезболла» также может вернуть Израиль в каменный век», – заявил Насралла и добавил: «Из-за отсутствия доверия между солдатами и командирами, между армией и политическим руководством, из-за отсутствия мотивации служить в боевых частях, больше не существует сильной и непобедимой армии Израиля».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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