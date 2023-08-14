США не выдали визы российской делегации для участия в форуме АТЭС

Посол РФ в США Анатолий Антонов в понедельник, 14 августа, заявил, что Вашингтон, злоупотребляя ролью председателя и статусом принимающей стороны, не выдал визы представителям России для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сиэтле, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале посольства России Антонов написал: «Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума. Вдобавок к политизации дискуссий путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов Соединенные Штаты снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств».

«Серьезную тревогу вызывает и предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. Мы требуем от администрации ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума. Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в обозначенные ими сроки, а не в последний момент, как это часто бывает в американской практике, когда визы выдаются во время уже проходящего, а порою и завершившегося мероприятия», – подчеркнул посол России в США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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