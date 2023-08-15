В Ливии введено чрезвычайное положение

Заместитель председателя правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Рамадан Ахмед Бужина во вторник, 15 августа, заявил, что руководство страны вводит режим чрезвычайного положения в районах, где идут вооруженные столкновения, – сообщает телеканал Al Jazeera.

Как передает телеканал, Рамадан Ахмед Бужина заявил следующее: «Мы объявляем чрезвычайное положение в районах столкновений и призываем к перемирию для обеспечения доступа медицинского персонала».

Триполи, Иван Бабурин

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