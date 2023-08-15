В КНДР задались вопросом, когда и кто начнет ядерную войну на Корейском полуострове

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам во вторник, 15 августа, во время выступления на форуме «Армия-2023» заявил, что вопрос о ядерной войне на Корейском полуострове состоит в том, когда и кто ее начнет, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления товарищ Кан Сун Нам сказал: «Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнёт. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»