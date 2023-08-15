Медведев: Чтобы Украина вошла в НАТО, ей нужно отказаться от Киева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 15 августа, комментируя мнение, что Украина может быть принята в НАТО взамен на отказ от территорий, сказал что «для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться от Киева.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

Ранее сегодня Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен в интервью норвежским СМИ сказал: «Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»