Госдеп просит Конгресс согласиться отдать Украине 24 миллиарда долларов

Госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге во вторник, 15 августа, во время общения с представителями СМИ обратился с призывом к Конгрессу утвердить запрос президента США согласиться оперативно выделить Украине дополнительную помощь в размере $24,1 млрд, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блинкен сказал: «На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения своего обещания запросил у конгресса 24,1 миллиарда долларов на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях... Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании!»

Вашингтон, Иван Бабурин

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