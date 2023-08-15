российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 августа 2023, 20:18 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Госдеп просит Конгресс согласиться отдать Украине 24 миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге во вторник, 15 августа, во время общения с представителями СМИ обратился с призывом к Конгрессу утвердить запрос президента США согласиться оперативно выделить Украине дополнительную помощь в размере $24,1 млрд, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блинкен сказал: «На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения своего обещания запросил у конгресса 24,1 миллиарда долларов на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях... Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,