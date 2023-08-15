Байден пообещал посетить Гавайи, как только сможет

Президент США Джо Байден на публичном мероприятии в штате Висконсин во вторник, 15 августа, заявил, что посетит с женой пострадавший от пожаров Гавайский остров Мауи, как только это станет возможным, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Белого дома.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Моя жена Джилл и я посетим Гавайи так скоро, как только сможем. Не хочу спешить с поездкой, чтобы не мешать службам устранять последствия стихии, так как в некоторых местах горение еще продолжается. Я был в слишком многих зонах бедствия».

«На данный момент известно, что огонь унес жизни 99 человек. Это самые разрушительные лесные пожары за более чем 100 лет, уничтожен целый город. История поколений коренных гавайцев превратилась в руины. Во время телефонных разговоров с губернатором Джошем Грином я заверил его, что у штата будет все необходимое от федерального правительства для ликвидации и восстановления последствий пожаров», – подчеркнул президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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