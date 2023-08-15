Немецкие политики против поставок оружия на Украину за счет сокращения «социалки» в Германии

Депутат Бундестага от «Левой партии» Германии Сара Вагенкнехт во вторник, 15 августа, заявила, что государство не должно сокращать бюджет на социальную сферу, финансируя поставки вооружений на Украину, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей немецкий политик написала: «На соцзащиту денег нет – зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину: €5 млрд запланированы в бюджете страны ежегодно до 2027 года как «помощь для поддержания духа» украинских военных. Эти выплаты приводят лишь к эскалации насилия и все больше отдаляют конец войны. Вместо того, чтобы тратить миллиарды на оружие, правительству следовало бы направить налоговые средства на борьбу с бедностью среди детей и стариков».

Напомним, что накануне глава германского минфина Кристиан Линднер на пресс-конференции в Киеве заявил, что в бюджет Германии заложены ежегодные выплаты Киеву по пять миллионов евро ежегодно вплоть до 2027 года.

Берлин, Иван Бабурин

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