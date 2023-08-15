США не имеют военных средств в Черном море для помощи Украине с вывозом зерна

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 15 августа, заявила, что Соединенные Штаты в Черном море не располагают военными возможностями для помощи Украине в вывозе зерна, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, есть ли у США «возможности военных решений» для помощи Украине обеспечить экспорт зерна, Сабрина Сингх сказала: «Каких-либо средств в Черном море у нас нет. У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно было бы сообщить. На данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов там. США по различным каналам продолжают призывать Москву вернуться к черноморской зерновой инициативе для предотвращения голода в других странах».

«Да, идут боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине, но мы четко сказали, что не стремимся к войне с Россией», – добавила также представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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