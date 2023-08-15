Пограничная служба Латвии объявила о дополнительной мобилизации

Государственная пограничная служба Латвии во вторник, 15 августа, объявила о дополнительной мобилизации на службу для усиления охраны внешней государственной границы.

В объявлении на сайте латвийских пограничников говорится, что «решение о мобилизации было принято в связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе. За последние сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы. Также возросла вовлеченность белорусских органов власти в организацию потока нелегальных иммигрантов и появилась информация о рисках, свидетельствующая о возможном росте гибридных угроз».

«В настоящее время прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы и выведены из него должностные лица, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», – сообщили также в погранслужбе Латвии.

В свою очередь агентство Delfi сообщает, что министр обороны Латвии Инара Мурниеце уже отдала распоряжение вооруженным силам направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь погранслужбе.

Рига, Иван Бабурин

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