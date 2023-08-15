Два американских F-35 опасно сближались с российскими Су-35 в небе Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге во вторник, 15 августа, заявил, что два истребителя F-35 международной коалиции, возглавляемой США опасно сближались с двумя Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В ходе своего выступления контр-адмирал Кулить сказал: «14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9 100 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики приняли необходимые меры для предотвращения столкновения».

«С начала 2023 года по состоянию на конец июля авиация коалиции, возглавляемая США, допустила 23 опасных сближения с российскими самолетами в Сирии», – сообщили в ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

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