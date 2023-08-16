Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров в среду, 16 августа, заявил, что в связи с политизацией мирового спорта и деградацией олимпийского движения нужно подумать о создании достойных условий для российских спортсменов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

Во время своего выступления глава государства сказал: «К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, мы видим, что там определенная деградация наступает. Это неизбежно привлечет к созданию параллельных структур в сфере международного спорта. Здесь нам надо создавать достойные условия для наших атлетов. Это касается премий, грантов, сопоставимых с тем, что мы выдавали нашим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира».

Москва, Иван Бабурин

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