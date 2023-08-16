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Среда, 16 августа 2023, 19:25 мск

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Путин поддержал возрождение «рыбных четвергов» в России

Президент России Владимир Путин на совещании членами кабинета министров в среду, 16 августа, согласился с предложением губернатора Камчатки Владимира Солодова возродить советскую практику «рыбных четвергов» для увеличения уровня потребления рыбной продукции, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Кремля.

Комментируя предложение губернатора Камчатки, Путин сказал: «Не думаю, что решения тогда были продиктованы желанием выполнить рекомендации минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее это было вызвано нехваткой мясных продуктов. И производство их было недостаточно. Но подумать над созданием системы мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, можно и нужно».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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