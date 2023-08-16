СМИ: Пентагон отправляет своего генерала в Израиль для проверки ЦАХАЛа

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на следующей неделе прибудет в Израиль для проверки на месте насколько серьезным является кризис внутри ЦАХАЛа (армия обороны Израиля), и как это может отразиться на американских силах в регионе, – пишет в среду, 16 августа израильское издание Walla News.

В заметке Walla News, в частности говорится, что «в Пентагоне обеспокоены тем, что кризис в ЦАХАЛе приведет к ослаблению фактора сдерживания в отношении Ирана, «Хезболлы» и ХАМАСа, что может привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Администрации Байдена предстоит решить, надо ли отправлять в регион дополнительные силы в случае ослабления ЦАХАЛа».

«В Кнессете (парламенте) в среду, 16 августа, прошло закрытое заседание подкомиссии по иностранным делам и обороне. В ходе заседания командование ЦАХАЛа предупредило депутатов о снижении боеготовности израильской армии. В ходе заседания было отмечено, что рост числа резервистов, которые отказываются являться на военные сборы, связан не только с тем, что «отказники» таким образом протестуют против юридической реформы правительства, но и с участившимися нападками на ЦАХАЛ со стороны министров и депутатов Кнессета», – пишет израильское издание.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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