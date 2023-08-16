США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии «за связи с Северной Кореей»

Министерство финансов США в среду, 16 августа объявило о введении ограничений в отношении компаний из России, Казахстана и Словакии «за связи с КНДР», – сообщают СМИ.

В пресс-службе американского минфина сообщили, что «российская компания ООО «Верус», словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву, который находится по санкциями с марта 2023 года за то, что договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары».

Вашингтон, Иван Бабурин

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