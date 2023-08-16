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Среда, 16 августа 2023, 19:58 мск

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Белый дом не намерен обсуждать поставки дальнобойных ракет Киеву

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 16 августа, заявил, что не намерен обсуждать детали поставок вооружений Киеву, в том числе, дальнобойных ракет ATACMS, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS, Кирби сказал: «У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Президент Байден сказал, что такая возможность рассматривается. Я не собираюсь раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине. Никаких окончательных решений на данный счет пока не принято, однако возможность таких поставок сохраняется».

Что касается сроков начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, Кирби сказал: «У меня нет никакой новой информации по обучению украинцев на F-16. В Вильнюсе на встрече «семерки» президент решительным образом пообещал, что мы поддерживаем передачу F-16. В конечном счете, F-16 будут поставлены на Украину. И мы с нашими европейскими союзниками работаем, в частности над тем, чтобы как можно скорее приступить к обучению. Но это пока находится на стадии рассмотрения», – отметил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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