Посольство в Стокгольме пообещало, что «достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и заводам ВПК»

Посольство России в Швеции в среду, 16 августа, комментируя ракетный удар по заводу шведского производителя подшипников SKF в Луцке, заявило, что работающим на бандеровцев шведским предприятиям военно-промышленного комплекса будет доставаться и впредь, – сообщили в российском МИДе.

В распространенном сообщении российского диппредствительства в Стокгольме, в частности, говорится: «Россия (в отличие от спонсируемого Швецией киевского режима) поражает исключительно военные объекты. И будьте уверены, что достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса».

«В СМИ Швеции прошла информация о нанесенном Россией ударе по заводу компании SKF в Луцке, само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам, которым якобы и являлось это дочернее предприятие шведского производителя подшипников. Местные авторы, однако, намеренно умолчали о другой вчерашней новости: Минобороны России сообщило, что в ночь с 14 на 15 августа этого года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для концерна «Укроборонпром», – подчеркнули в российском посольстве в Швеции.

Стокгольм, Иван Бабурин

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