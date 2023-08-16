Финляндия строит крупнейшее в Европе хранилище медикаментов на случай ядерной или биологической угрозы

Министерство внутренних дел Финляндии в среду, 16 августа, заявило, что в стране началось строительство крупнейшего в Евросоюзе стратегического хранилища для защитного и измерительного оборудования, а также медикаментов и вакцин на случай химической, биологической или ядерной угрозы, – сообщает агентство Bloomberg.

Руководитель проекта Тарья Рантала в интервью агентству сказала: «Здесь будут храниться защитное и измерительное оборудование, тесты, детекторы, а также медикаменты и вакцины. Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию. Также это связано с вторжением России на Украину. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в какой-либо стране Финляндия по запросу ЕС о помощи подготовит к отправке все необходимое в течение 12 часов».

«Хотя подобные резервы создаются и во Франции, Польше и Хорватии, проект в Финляндии является самым большим и охватывает как средства защиты, так и медицинские материалы. Другие страны будут накапливать только либо средства защиты, либо медицинские материалы. Создание стратегических резервов такого масштаба в Европе является в значительной степени пилотным проектом», – пишет Bloomberg со ссылкой на МВД Финляндии.

Хельсинки, Иван Бабурин

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