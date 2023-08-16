Пентагон обеспокоился ядерными разработками Китая

Глава стратегического командования министерства обороны США Энтони Коттон на брифинге в среду, 16 августа, заявил, что Пентагон обеспокоен ядерными разработками Китая в военной области,– сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Коттон сказал: «Китай в состоянии создать большую часть ядерных систем, которые разрабатываются или модернизируются в США и России, опираясь на их многолетний опыт. И Пентагон тревожат все такие китайские системы. Мы этим занимаемся 70 лет, а они считают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок... Например, они могут разработать большинство систем, которые проектируются сейчас».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»