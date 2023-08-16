Балтийские страны и Польша готовятся синхронно закрыть границу с Белоруссией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на брифинге в среду, 16 августа, заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о «синхронном» полном закрытии границы с Белоруссией, – сообщает агентство Delfi.

Во время общения с журналистами Билотайте сказала: «Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как выглядело бы такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша закрыли границу с Белоруссией одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу. В Варшаве на 28 августа запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, где согласуют финальные детали того, как будет выглядеть синхронное закрытие границы».

Вильнюс, Иван Бабурин

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