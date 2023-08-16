В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах

Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Эдем Восорну на заседании Совета Безопасности в среду, 16 августа, призвала способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах не только Международному комитету красного креста (МККК), но и другим независимым организациям, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Эдем Восорну сказала: «Международное гуманитарное право четко дает понять, что стороны должны позволять и способствовать скорому и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи для всех мирных граждан, которые в ней нуждаются. Поэтому необходимо, чтобы доставка гуманитарной помощи МККК была возобновлена по любому доступному пути. Сейчас из-за закрытия Лачинского коридора МККК потерял возможность доставки гумпомощи».

«Необходимо также не только возобновить доставку гумпомощи МККК, но и дать возможность другим независмым организациям доставлять ее мирным жителям, которым она нужна. Необходимо найти стабильное решение, которое обеспечит безопасное и регулярное перемещение людей и товаров», – подчеркнула представитель Управления по гумвопросам ООН.

В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Только Армения и Азербайджан могут найти решение конфликта. Никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят. Рассчитываем, что все участники процесса найдут в себе политическую волю преодолеть разногласия для облегчения бедственного положения десятков тысяч жителей Нагорного Карабаха. Москва готова работать со всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании конфликта».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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