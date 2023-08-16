Москва потребовала от Вашингтона прекратить охоту на россиян

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 16 августа, заявил, что Москва требует от Вашингтона прекратить охоту за россиянами в третьих странах.

В заявлении Антонова, размещенном в Telegram-канале российского посольства, говорится: «Россия всегда выступала против «охоты» Вашингтона за россиянами в «третьих» странах. Требует прекращения подобной практики. Однако администрация США продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся».

«Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, содержащихся в тюрьмах США, и считает это безусловным приоритетом. На этом фоне спекуляции в американской прессе о том, что Россия, якобы, не заинтересована в возвращении своих соотечественников, заключенных в США, являются неприемлемыми», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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