российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 августа 2023, 18:56 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Пушилин рассказал о продвижении российских войск

Денис Пушилин, фото: «Донецкое агентство новостей»

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на полях форума «Территория смыслов» в четверг, 17 августа, заявил, что российские войска каждый день продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, – сообщают СМИ.

В хоже общения с журналистами Пушилин сказал: «У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение. Там есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов. Минимум от трех до 10-12 пунктов ежедневно. … Остаемся в достаточно тяжелых условиях. Противник сопротивляется, но у наших ребят получается».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Политика, Россия,