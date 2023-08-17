Пушилин рассказал о продвижении российских войск

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на полях форума «Территория смыслов» в четверг, 17 августа, заявил, что российские войска каждый день продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, – сообщают СМИ.

В хоже общения с журналистами Пушилин сказал: «У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение. Там есть подтвержденная информация, что противник выбивается из опорных пунктов. Минимум от трех до 10-12 пунктов ежедневно. … Остаемся в достаточно тяжелых условиях. Противник сопротивляется, но у наших ребят получается».

Москва, Иван Бабурин

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