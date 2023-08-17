Китай считает, что Совбез ООН – не место для обсуждения прав человека в КНДР

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности по теме прав человека в КНДР в четверг, 17 августа, заявил, что Китай считает, что площадка Совбеза ООН не подходит для обсуждения ситуации с правами человека в Северной Корее, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Китай против обсуждения темы прав человека на площадке Совета Безопасности. В соответствии с Уставом ООН основная ответственность Совета заключается в поддержании международного мира и безопасности, а не в том, чтобы обсуждать вопросы прав человека. Вопросы прав человека не являются угрозой миру и безопасности, в частности в КНДР. Обсуждение темы прав человека в КНДР на площадке СБ ООН безответственно и неконструктивно».

Следует отметить, что инициатором сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР являются США.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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