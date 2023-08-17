Лукашенко заявил, что российские военные пересекали границу Украины с территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале СВО отдельные части российских Вооруженных сил пересекали границу Украины с территории Белоруссии, сообщает в четверг, 17 августа, государственное телевидение Белоруссии.

В интервью телеканалу Лукашенко сказал: «Да, с территории Беларуси отдельные российские части пересекли границу Украины. …Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона – это спросите у Зеленского».

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне. Но помогать России мы будем всегда – это наши союзники», – подчеркнул президент Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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