Лукашенко рассказал об ответе на агрессию Запада и будущем Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна мгновенно ответит на агрессию Запада, и не только ядерным оружием, а также, что от Украины может остаться «клочок земли», если киевское руководство не пойдет на переговоры, – сообщает в четверг, 17 августа, YouTube-канал украинской журналистки Дианы Панченко.

В интервью украинской журналистке Лукашенко сказал: «Удар будет неприемлемый. Мы не соревнуемся с ними. Польша, Литва, Латвия – за ними НАТО стоит. Мы, конечно же, понимаем – силы несоизмеримы. Но мы нанесем для них неприемлемый удар, и они получат неприемлемый ущерб, урон. Вот на чем базируется наша концепция безопасности».

Отвечая на вопрос о будущем Киева, глава Белоруссии сказал: «У Украины есть последний шанс сохранить хоть какую-то государственность. Если в ближайшее время руководство страны не сядет за стол переговоров – от Украины останется лишь клочок земли. При этом Россия готова в любой момент не только перемолоть всю украинскую группировку войск, но и выйти к Приднестровью. Только добровольцев в резерве Россия собрала более 250 тысяч, а это больше всей группировки, которая задействована в зоне СВО».

«Если Украина продолжит вести боевые действия, то она может потерять все свои территории. Надо сделать первый шаг. А первый шаг – это мир. К миру надо идти. …Воюя за эти территории, вы потеряете вот эти», – сказал Лукашенко и обвел указкой территории от восточной до западной Украины на карте, разложенной на столе.

Минск, Иван Бабурин

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