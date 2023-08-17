Лукашенко пообещал ударить по Украине без предупреждения в случае пересечения «красных линий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Украина перейдет «красные линии», то удар по центрам принятия решений будет нанесен без предупреждений, – сообщает в четверг, 17 августа, YouTube-канал украинской журналистки Дианы Панченко.

Отвечая на вопрос, исключается ли применение ядерного оружия против Украины, Лукашенко сказал: «Против Украины, если она совершит агрессию против нас, будет применено не только ядерное оружие. У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать. Так что, если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения».

«Поэтому вы нас не трогайте. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Это касается меньше всего Украины. Это касается, прежде всего, тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся», – пояснил президент Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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